Жители Берлина и туристы выкладывают в соцсетях ролики, на кадрах которых над Рейхстагом вновь развевается красное Знамя Победы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Предположительно, флаг с серпом и молотом смогли пронести на крышу здания неизвестные активисты.

Они установили его с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии.

Отмечается, что видео сделаны с различных ракурсов: с улицы, площади перед зданием, из окна проезжающего мимо автомобиля. Гости Берлина охотно делают селфи на его фоне.