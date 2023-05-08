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СМИ: над Рейхстагом появилось красное Знамя Победы

Жители Берлина и туристы выкладывают в соцсетях ролики, на кадрах которых над Рейхстагом вновь развевается красное Знамя Победы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Предположительно, флаг с серпом и молотом смогли пронести на крышу здания неизвестные активисты.

Они установили его с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии.

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Отмечается, что видео сделаны с различных ракурсов: с улицы, площади перед зданием, из окна проезжающего мимо автомобиля. Гости Берлина охотно делают селфи на его фоне.

Напомним, что впервые советские солдаты подняли флаг над Рейхстагом после дня ожесточенных боев у подножия здания 30 апреля 1945 года.

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