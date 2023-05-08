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Токаев 17-19 мая посетит Китай с госвизитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетит Китай с государственным визитом и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы казахстанского государства.

Токаев посетит КНР и проведет переговоры с Си Цзиньпином
© globallookpress.com

"17-19 мая 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.

Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. "Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита Центральная Азия - Китай", - отметили в пресс-службе.

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