Токаев посетит КНР и проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетит Китай с государственным визитом и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы казахстанского государства.
"17-19 мая 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. "Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита Центральная Азия - Китай", - отметили в пресс-службе.