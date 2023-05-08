Токаев посетит КНР и проведет переговоры с Си Цзиньпином

"17-19 мая 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане состоятся переговоры главы нашего государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.