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Короля Норвегии госпитализировали

Норвежский король Харальд V был госпитализирован в связи с инфекцией. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе королевского двора.

Короля Норвегии госпитализировали
© globallookpress.com

"Его Величество находится на больничном и помещен в Национальную клинику. У короля была диагностирована инфекция, которую необходимо лечить, и поэтому он останется в больнице на несколько дней. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Предполагалось, что король примет участие в праздновании Дня освобождения Норвегии от немецкой оккупации и Национального дня ветеранов, которые отмечаются 8 мая, однако из-за болезни на торжественной церемонии, проводимой традиционно в средневековой крепости Акерсхус в Осло, его не будет. В мероприятии примет участие наследный принц Хокон.

Королю 86 лет. В предыдущий раз он был госпитализирован в августе 2022 года тоже из-за инфекции.

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