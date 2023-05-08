Зеленский предложил отменить празднование Дня Победы 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому празднование Дня Победы в стране должно происходить 8 мая, об этом он сообщил в Telegram. Он отметил, что большинство народов мира устраивают день памяти именно 8 мая. Украина также должна избавиться от «идеологических примесей» и праздновать победу в один день со всем миром, считает Зеленский.