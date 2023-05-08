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В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) просят Москву увеличить число российских миротворцев в связи с ростом рисков безопасности, заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев
© globallookpress.com

Он напомнил, что нынешняя численность российских миротворцев в регионе составляет не более 450.

«При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек», – сказал Манаков.

По его словам, наращивание числа российских миротворцев юридически возможно, это оправдано в случае провокаций и террористической угрозы и юридически обусловлено документами, принятыми в рамках деятельности ОКК передает РИА «Новости».

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Дипломат уточнил, что миротворческий контингент может быть увеличен за счет россиян, проживающих в ПМР.

Напомним, в зоне приднестровского конфликта мир поддерживают совместные миротворческие силы, из них – 402 российских военнослужащих, 492 –приднестровских, 355 – молдавских, а также десять украинских.

Ранее глава ПМР заявил, что через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне.

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