Польшу предупредили о последствиях требований репараций от Германии

Намерение Польши добиться от Германии военных репараций может обернуться конфликтом, последствия которого отразятся на всем коллективном Западе. Такое мнение в статье для портала InfoBrics выразил аналитик, исследователь международных конфликтов Уриэль Араужо.

По его словам, польские власти не задумываются, к чему могут привести их действия. Противостояние Варшавы и Берлина аналитик назвал «еще одной трещиной внутри западного альянса». Помимо этого, добавил он, Польша также демонстрирует стремление стать главным вассалом США в Европе.

Араужо отметил, что руководство страны использует украинский кризис для продвижения собственных интересов в регионе, однако Германия, являющаяся экономическим и политическим лидером Европы, не намерена уступать «пьедестал». Это может привести к эскалации отношений между Варшавой и Берлином, резюмировал аналитик.