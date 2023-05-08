В Малайзии заявили о подталкивании антироссийскими действиями США мира к мировой войне

"Соединенные Штаты попытаются привлечь другие страны к мерам, нацеленным против РФ. России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее, - сказал он в интервью китайской газете Global Times. - Возникнет противостояние между восточным и западным блоками, а это приведет к эскалации и мировой войне".