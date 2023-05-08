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В Малайзии заявили о подталкивании антироссийскими действиями США мира к мировой войне

Американские власти своей антироссийской политикой подталкивают общество к мировой войне, содействуя появлению двух враждующих блоков. Такую точку зрения высказал в понедельник 97-летний экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

В Малайзии заявили о подталкивании антироссийскими действиями США мира к мировой войне
© ТАСС

"Соединенные Штаты попытаются привлечь другие страны к мерам, нацеленным против РФ. России тоже необходимо найти дружественные страны, которые будут поддерживать ее, - сказал он в интервью китайской газете Global Times. - Возникнет противостояние между восточным и западным блоками, а это приведет к эскалации и мировой войне".

Эксперт отметил, что спровоцированный Западом конфликт на Украине уже отразился на всем мире. Он напомнил, что сложная ситуация повсеместно привела к росту расходов на жизненно необходимые товары, негативно отразившись на поставках зерна.

"Приглашение Украине вступить в НАТО - провокация, - подчеркнул политик. - Фактически, если Киев не присоединится к Североатлантическому альянсу, Россия почувствует меньшую угрозу и конфронтации не будет. Однако, поскольку процесс запущен, Москва примет упреждающие меры".

Он уточнил, что страны НАТО пока не вовлечены напрямую в российско-украинский конфликт, поскольку Украина не член альянса. Однако, по словам экс-премьера, противостояние с Россией причиняет государствам - членам этого политического блока большой ущерб.

"В конце концов им [РФ и Украине] придется найти путь к урегулированию. В их же интересах поддерживать контакты, обсуждать, вести переговоры", - добавил экс-премьер Малайзии.

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