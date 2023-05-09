Трамп назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за всё время», — написал Трамп в соцсетях.

9 мая суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл.