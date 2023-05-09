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Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу журналистки Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

Трамп назвал позором вердикт по делу журналистки Кэрролл
© globallookpress.com

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охотой на ведьм за всё время», — написал Трамп в соцсетях.

9 мая суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в $2 млн Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.

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