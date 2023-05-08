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Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой

Кишинев все чаще отказывает общественным и политическим деятелям из России на въезд в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в России Леонида Манакова.

Дипломат назвал практику запрета на въезд в Молдавию массовой
© ТАСС

По его словам, депортации россиян носит массовый характер. За прошедшие годы не пустили десятки политических и общественных деятелей, членов академического сообщества, журналистов, экспертов. Манаков отметил, что Молдавия многие годы стремится разрушить сложившиеся исторические, экономические и культурные связи с Москвой в рамках русофобской политики правящих элит.

Глава представительства указал, что действия властей имеют четкую антироссийскую направленность с элементами русофобии. Устраняются любые элементы российского присутствия в регионе. Запрещено вещание СМИ России и показ советских фильмов о войне.

В апреле 2023 года власти Молдавии развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана Рустама Минниханова. В молдавском правительстве сообщил, что визит делегации из РФ был нежелательным и он мог оказать влияние на результаты выборов. Кроме того, Министерство иностранных дел приняло решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.

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