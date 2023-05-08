Глава украинской разведки: Киев продолжит убивать русских по всему миру
Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Такое заявление сделал глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
— Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины, — заявил он в интервью Yahoo News.
Так Буданов ответил на вопрос о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.
Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.
Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Сам писатель выжил. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».