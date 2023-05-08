Глава украинской разведки: Киев продолжит убивать русских по всему миру

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру. Такое заявление сделал глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

© utyla.bukoda.gov.ua

— Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины, — заявил он в интервью Yahoo News.

Так Буданов ответил на вопрос о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.