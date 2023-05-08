В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на «российской угрозе»

Ситуация вокруг Украины осчастливила жителей шведского Эрншельдсвика, сообщает финская Yle.

Граждане получили работу на местном заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, где делают боевые машины пехоты. Производство расположено в городе с населением 55 тысяч человек. Как пишет издание, украинский кризис не нравится местным жителям, но для города это хорошо, так как появилось много рабочих мест.

Отмечается, что Hägglunds — крупнейшее предприятие в Эрншельдсвике. Изначально это был семейный бизнес, который со временем превратился в одного из ведущих мировых производителей боевых машин. Сейчас компания принадлежит британцам, но ее штаб-квартира по-прежнему находится в Эрншельдсвике, чем местные жители очень гордятся.