В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на «российской угрозе»
Граждане получили работу на местном заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, где делают боевые машины пехоты. Производство расположено в городе с населением 55 тысяч человек. Как пишет издание, украинский кризис не нравится местным жителям, но для города это хорошо, так как появилось много рабочих мест.
Отмечается, что Hägglunds — крупнейшее предприятие в Эрншельдсвике. Изначально это был семейный бизнес, который со временем превратился в одного из ведущих мировых производителей боевых машин. Сейчас компания принадлежит британцам, но ее штаб-квартира по-прежнему находится в Эрншельдсвике, чем местные жители очень гордятся.
На предприятии выпускают БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Уровень безработицы в городе снизился до шести процентов, что ниже среднего значения по всей Швеции. Этому способствовали сотни рабочих мест. На заводе заявили, что «растущая угроза со стороны России» начала отражаться на работе предприятия девять лет назад, однако заказы, непосредственно связанные с украинским конфликтом стали поступать только сейчас.