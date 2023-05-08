Стало известно о планах ЕС обсудить санкции против Китая за связи с Россией

Евросоюз (ЕС) планирует ввести санкции в отношении китайских компаний, поставляющих чипы и полупроводники в Россию. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

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«В новый санкционный список попали две материковые китайские компании 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, а также компании, базирующиеся в Гонконге: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments», — говорится в публикации.

Утверждается, что отправляемые в Россию электронные элементы используются в военных целях, однако Пекин отрицает оказание военной помощи Москве. Обсуждение санкционного списка запланировано на середину мая.

Кроме того, в Еврокомиссии также намерены ввести санкции против компаний из других стран, которые принимают участие в разработке, производстве и поставках чипов и полупроводников в Россию. Уточняется, что введение ограничений возможно только при согласии всех стран-членов объединения.