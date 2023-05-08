Асад может посетить Эр-Рияд до саммита Лиги арабских государств

Вероятность визита президента Сирии Башара Асада в Эр-Рияд значительно возросла после решения Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) восстановить полноправное членство Дамаска в региональном сообществе. Об этом сообщил в понедельник в беседе с ТАСС ливанский аналитик Нидаль Саби, считающийся специалистом по сирийскому досье.

"Имеется информация от достоверных источников в Эр-Рияде и Дамаске, что такой визит может состояться до саммита ЛАГ 19 мая", - подчеркнул он. По словам собеседника, саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль-Сауд "взял курс на улаживание конфликтных ситуаций в регионе вопреки воле Соединенных Штатов, которые на протяжении десятилетий подогревали межарабские противоречия и конфессиональную рознь".

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Как утверждал Саби, наследный принц намерен пригласить Асада на встречу арабских лидеров с тем, чтобы "совещание в Эр-Рияде на высшем уровне вошло в историю как саммит консолидации арабских рядов под эгидой саудовского руководства". "Я думаю, что саудовский наследник престола очень близок к своей цели, - сказал он. - Поскольку еще в субботу никто не брался предсказывать, что встреча министров иностранных дел ЛАГ в Каире 7 мая завершится успехом и будет открыта дорога возвращению Сирии в сообщество после 12-летнего перерыва".

Кроме того, ливанский эксперт не исключил, что в Эр-Рияд могут быть приглашены в качестве почетных гостей президенты Ирана и Турции Эбрахим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган. "Их присутствие будет означать, что в многолетнем суннитско-шиитском противоборстве в регионе поставлена точка, а проект "арабской весны", рассчитанный на приход к власти исламистов, связанных с организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), окончательно потерпел провал", - констатировал собеседник.

По его мнению, прекращение арабского бойкота Сирии ставит под сомнение способность США и Евросоюза сохранить в силе экономические санкции против Дамаска. "Их эффективность резко снизится, и Западу придется признать свое поражение", - подчеркнул Саби.

Сближение с Дамаском

Новый этап взаимодействия между Дамаском и арабскими соседями наступил 1 мая после совещания в Аммане глав МИД Египта, Иордании, Ирака, Саудовской Аравии и Сирии, по итогам которого было объявлено о дорожной карте, предусматривающей лидирующую роль арабов в поиске политического урегулирования сирийского кризиса и послевоенной реконструкции.

Советом ЛАГ в Каире 7 мая было принято решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Как указывалось в официальном заявлении, "полноправное участие Сирии и сирийских правительственных делегаций в заседаниях Лиги арабских государств, а также связанных с ней организаций возобновляется с 7 мая 2023 года".

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт на пресс-конференции по итогам совещания заявил, что "президент Асад может принять участие в следующем саммите ЛАГ, если пожелает".

Вместе с тем египетский дипломат подчеркнул, что "возвращение Сирии ее места в Лиге не означает окончание кризиса, а стало вкладом арабских стран в его разрешение". Он указал, что "восстановление дипломатических отношений с Дамаском является суверенным решением каждой страны".