Французский политик Асселино описал контрнаступление Киева словами "гора родит мышь"
Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино назвал неадекватными амбиции Киева по поводу планируемого контрнаступления.
"Не соответствуют действительности. Неужели гора родит мышь?", - написал политик в Twitter (соцсеть заблокирована в России), комментируя статью в газете The Washington Post, авторы которого заявили, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад не ждать многого от контрнаступления. "Ожидания переоценены", - подчеркнул он.
Франсуа Асселино неоднократно призывал Вашингтон и его союзников прекратить спонсировать режим Зеленского.
"Гора родила мышь" - такими словами описывают ситуацию, связанную с большими надеждами, но ничтожному результату в итоге.