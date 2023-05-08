$76.82-1.7984.91-2.09

В Словакии прошла акция «Бессмертный полк»

Взрослые и дети пришли поучаствовать в акции «Бессмертный полк» у памятника воинам Красной армии на военно-мемориальном кладбище «Славин» в городе Словакии. Люди пришли с флагами России, Советского Союза и Словакии.

В Словакии прошла акция «Бессмертный полк»
© ТРК «Звезда»

«Мы не должны забывать ужасы войны. Даже на пороге третьего тысячелетия необходимо искать пути взаимопонимания и прилагать усилия для гуманизации общества», - выступил с торжественной речью мэр города Йозеф Шимко.

Там же состоялся импровизированный концерт с песнями военных лет. Одними из музыкантов оказались маленький мальчик, исполнивший «Катюшу» на флейте, и скрипач.

Акция «Бессмертный полк» прошла также в Южной Корее. В Сеуле собрались россияне и граждане СНГ. Участники прошлись по улицам столицы с красными воздушными шарами, большими баннерами и портретами своих родственников.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий