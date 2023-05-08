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Король и наследный принц Саудовской Аравии распорядились выделить помощь Судану

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман приняли решение о выделении $100 млн на гуманитарную помощь жителям Судана, где продолжаются ожесточенные столкновения между противоборствующими сторонами.

Король и наследный принц Саудовской Аравии распорядились выделить помощь Судану
© Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters

Об этом сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA. Глава государства и наследный принц поручили оказание помощи "суданскому народу" Центру гуманитарной помощи имени короля Салмана. Также для оказания помощи жителям Судана на платформе Sahem будет начата кампания по сбору средств.

Ранее сообщалось, что правительство ОАЭ совместно со Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) отправило в Судан самолет с 30 тоннами необходимых предметов медицинского назначения. Среди доставленной помощи хирургические инструменты, средства для лечения травм и основные лекарства для 165 тыс. человек. ВОЗ имеет на балансе еще до 30 тонн медицинского оборудования и изучают возможности доставки его в Судан.

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