ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Движение ХАМАС приветствовало заявление министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Хазема Касема.

Главы внешнеполитических ведомств ЛАГ во время своей внеочередной встречи одобрили возвращение страны в региональную организацию. Это произошло впервые за 12 лет. Отмечается, что Сирия восстановит свое участие в ЛАГ, если выполнит обязательства по урегулированию кризиса в стране.

План предполагает полное прекращение насилия, освобождение политических закаченных, устранение всех форм военного присутствия в городах, а также допуск арабских СМИ в Сирию.

«ХАМАС приветствует возвращение Сирии в ЛАГ. Мы надеемся, что все последствия сирийского кризиса будут в скором времени устранены», — сообщил Касем.

Он призвал к укреплению взаимосвязей между членами арабской нации для укрепления «позиции против колониальных амбиций».