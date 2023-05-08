$76.82-1.7984.91-2.09

ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Движение ХАМАС приветствовало заявление министров иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) о возвращении Сирии в данную организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя движения Хазема Касема.

ХАМАС поддержал возвращение Сирии в Лигу арабских государств
© РИА Новости

Главы внешнеполитических ведомств ЛАГ во время своей внеочередной встречи одобрили возвращение страны в региональную организацию. Это произошло впервые за 12 лет. Отмечается, что Сирия восстановит свое участие в ЛАГ, если выполнит обязательства по урегулированию кризиса в стране.

План предполагает полное прекращение насилия, освобождение политических закаченных, устранение всех форм военного присутствия в городах, а также допуск арабских СМИ в Сирию.

«ХАМАС приветствует возвращение Сирии в ЛАГ. Мы надеемся, что все последствия сирийского кризиса будут в скором времени устранены», — сообщил Касем.

Он призвал к укреплению взаимосвязей между членами арабской нации для укрепления «позиции против колониальных амбиций».

Членство Дамаска в ЛАГ прекратилось 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Некоторые арабские страны отозвали своих послов из Сирии.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий