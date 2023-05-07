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Times of Israel: власти Израиля приняли решение снести палестинскую школу

Власти Израиля приняли решение снести построенное без разрешения здание палестинской школы неподалеку от Вифлеема. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Times of Israel: власти Израиля приняли решение снести палестинскую школу
© Газета.Ru

«Израильские власти в воскресенье снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая Европейским Союзом», — сообщает издание.

По данным СМИ, школа была построена палестинцами в 2017 году, но без разрешения израильских властей. После чего в марте 2023 года суд определил здание как угрозу безопасности с риском обрушения и вынес постановление о сносе учебного заведения. Сообщается, что снос объекта вызвал протест со стороны Евросоюза и Палестины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что события в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки. По словам министра, более 100 палестинцев погибли из-за военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре, а также столкновений в связи с нарушением статуса святых мест. При этом «счет раненых идет на тысячи».

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