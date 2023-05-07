Times of Israel: власти Израиля приняли решение снести палестинскую школу

По данным СМИ, школа была построена палестинцами в 2017 году, но без разрешения израильских властей. После чего в марте 2023 года суд определил здание как угрозу безопасности с риском обрушения и вынес постановление о сносе учебного заведения. Сообщается, что снос объекта вызвал протест со стороны Евросоюза и Палестины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что события в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и на линии разъединения между Израилем, Ливаном и Сирией повысили напряженность в регионе до крайне опасной отметки. По словам министра, более 100 палестинцев погибли из-за военных рейдов в Дженине, Иерихоне, Наблусе, Хуваре, а также столкновений в связи с нарушением статуса святых мест. При этом «счет раненых идет на тысячи».