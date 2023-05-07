Киссинджер допустил, что конфликт вокруг Тайваня может перерасти в войну США с Китаем

Гипотетический конфликт из-за Тайваня может стать причиной масштабной войны Соединенных Штатов и Китая. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в транслировавшемся в воскресенье интервью телекомпании CBS.

Его попросили прокомментировать возможную ситуацию, при которой Китай якобы захватит Тайвань, а США встанут на защиту острова.

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"У нас есть проблема. То, что она может перерасти в масштабную войну между двумя высокотехнологичными державами, требует неотложного внимания", - подчеркнул бывший глава Госдепа.

В связи с этим, по его словам, сейчас "очень опасный период". При этом экс-госсекретарь добавил, что нельзя "исключить [Китай] из международной системы".

Киссинджер занимал в 1973-1977 годах пост госсекретаря США. В 1969-1975 годах он являлся помощником президента США по национальной безопасности.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в интервью телекомпании Си-би-эс, которое вышло в эфир 18 сентября 2022 года, что ВС США будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.