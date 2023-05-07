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Министр образования Сербии подал в отставку после стрельбы в школе

Министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку после инцидента со стрельбой в одной из белградских школ, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство Tanjug.

Министр образования Сербии подал в отставку после стрельбы в школе
© РИА Новости

По его информации, глава ведомства направил премьер-министру республики Ане Брнабич письмо с просьбой об отставке, в котором также "выразил глубочайшие соболезнования родным и близким жертв".

"Драматичные картины школьных событий, слезы, пролитые при выражении соболезнования безутешным родителям погибших детей, я буду нести как печать в душе всю оставшуюся жизнь", - указал Ружич в своем послании.

3 мая подросток открыл огонь по сверстникам в школе, расположенной в центре сербской столицы. В результате погибли девять человек - восемь учащихся и охранник. Еще шесть детей и учитель получили ранения, сейчас они находятся в больнице. По сообщениям местных СМИ, 13-летний мальчик пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью.

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