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Названа цель 11-го пакета санкций против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала целью 11-го пакета санкций против РФ противодействие обходу действующих ограничительных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен назвала цель 11-го пакета санкций против России
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«Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций», — отметила глава ЕК на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Она указала, что европейские государства в рамках этого пакета могут запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны в случае, если их заподозрят в содействии обходу санкций против России.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.

Шольц заявил, что следующее ужесточение санкций против РФ не будет последним

В марте глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны, поэтому ЕС сосредоточится на помощи Украине.

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