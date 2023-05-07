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Киссинджер считает, что переговоры по Украине начнутся в конце года благодаря помощи Китая

Переговоры по урегулированию украинского конфликта благодаря посредничеству Китая должны начаться в конце нынешнего года. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в транслировавшемся в воскресенье интервью телекомпании CBS.

Киссинджер озвучил сроки начала переговоров России и Украины
© globallookpress.com

По его словам, украинский конфликт, возможно, приближается к переломному моменту.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - отметил Киссинджер, которому в конце месяца исполняется 100 лет.

Его спросили, согласился бы он по просьбе американского лидера отправиться в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я бы склонился к тому, чтобы сделать это", - ответил Киссинджер. Он добавил, что отправился бы в Москву в роли помощника президента США по национальной безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.

Киссинджер заявил о переломе в конфликте на Украине

Киссинджер занимал в 1973-1977 годах пост госсекретаря США. В 1969-1975 годах он являлся помощником президента США по национальной безопасности.

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