В США приспустят флаги страны после стрельбы в Техасе

Президент США Джо Байден приказал припустить флаги страны в связи с гибелью людей в Техасе в результате массовой стрельбы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.

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«Приказываю наполовину опустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом, всеми государственными зданиями и площадями, военными постами и морскими базами, всеми морскими судами федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории США и их территорий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что флаги страны приспустят также во всех посольствах, а также иных административных зданиях по всему миру. В отдельном заявлении Байден сообщил, что 8 человек, включая детей, были убиты в результате вооруженного насилия в городе Аллен, штат Техас.