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Протестующие в Молдавии призвали к досрочным выборам

Оппозиционная манифестация в Кишиневе завершилась пикетом у здания парламента страны, на котором протестующие призвали к досрочным выборам в Молдавии, передает РИА Новости.

Протестующие в Молдавии призвали к досрочным выборам
© Lenta.ru

Сторонники партии «Шор» в воскресение, 7 мая, продолжили протестную акцию «Движение за народ», начатую в январе 2023 года. Ее участники осуждают преследование оппозиции и критикуют экономическую политику правительства.

Акция обрела массовый характер, хотя сообщается, что более 30 тысяч человек не смогли принять в ней участие из-за действий полицейских.

12 марта в Кишиневе прошла акция, на которой протестующие призвали правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также потребовали отставки руководства страны. Во время протестов произошли столкновения полиции с демонстрантами, и были задержали 54 человека.

В МИД России заявили о сближении Молдавии с НАТО

Ранее представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о появлении внешнего управления Молдавией. По ее словам, Евросоюз, предпринимающий конфронтационные действия против России, вряд ли сможет посодействовать безопасности Молдавии.

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