Стало известно о реакции Карла III на празднование его коронации
В Лондоне в субботу, 6 мая, прошли мероприятия в честь коронации монарха Соединенного Королевства Карла III. Масштаб празднования произвел сильное впечатление на государя и его супругу Камиллу. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
В пресс-службе пояснили, что царственные супруги были «глубоко тронуты вчерашними событиями».
Кроме того, Карл и Камила выразили благодарность организаторам и гостям торжественного мероприятия.
Ранее сообщалось, что на коронации британского монарха несколько военнослужащих потеряли сознание. Медики оказали им экстренную помощь.