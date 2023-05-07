Стало известно о реакции Карла III на празднование его коронации

В Лондоне в субботу, 6 мая, прошли мероприятия в честь коронации монарха Соединенного Королевства Карла III. Масштаб празднования произвел сильное впечатление на государя и его супругу Камиллу. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

В пресс-службе пояснили, что царственные супруги были «глубоко тронуты вчерашними событиями».

Кроме того, Карл и Камила выразили благодарность организаторам и гостям торжественного мероприятия.