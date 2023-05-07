Рейтинг Байдена достиг нового минимального значения с инаугурации

Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты социологического исследования, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC после того, как глава государства объявил о решении добиваться переизбрания на президентских выборах в 2024 году.

Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту главы государства одобряют лишь 36% респондентов по сравнению с 42% в феврале. Противоположного мнения придерживаются 56% участников опроса. Остальные не дали ответа. На вопрос, кто, по их мнению, - Байден или предыдущий президент Дональд Трамп - эффективнее решает экономические проблемы, 54% респондентов назвали республиканца, а 36% сказали, что "пока что" это лучше делает нынешний глава Белого дома.

При этом 58% респондентов из числа сторонников демократов предпочли бы, чтобы Демократическая партия не выдвигала Байдена своим кандидатом на выборы. Кроме того, согласно результатам опроса, если бы президентские выборы прошли сейчас, то 44% граждан США отдали бы свои голоса Трампу, а 38% - нынешнему главе государства.

В ноябре прошлого года Байден стал первым президентом страны, который отметил свое 80-летие на посту главы государства. В связи с этим исследователи также узнали, как американцы относятся к возрасту руководителя вашингтонской администрации. Так, 32% респондентов считают, что американский лидер обладает "остротой ума, необходимой для эффективной работы на посту" главы государства, а 33% уверены, что он "достаточно здоров физически" для этого. При этом 54% опрошенных уверены, что Трамп обладает "необходимой остротой ума", а 64% - что у него "достаточно хорошее физическое здоровье". Тем не менее 43% респондентов заявили, что демократ и республиканец "слишком стары для еще одного [президентского] срока".

Опрос The Washington Post и ABC был проведен среди примерно тысячи совершеннолетних американцев по всей стране в период с 28 апреля по 3 мая.