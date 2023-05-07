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В Берлине частично сняли запрет на демонстрацию российских флагов

Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов на мероприятиях, проходящих в столице Германии 8 и 9 мая. Об этом пишет портал RBB24 со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Берлине частично сняли запрет на демонстрацию российских флагов
© РИА Новости

«Административный суд Берлина разрешил демонстрацию российских флагов и символов», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что запрет снят в частности для массового мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня.

Правоохранители отметили, что подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.

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Ранее сообщалось, что в Берлине разрешили демонстрацию 8 и 9 мая украинских флагов и символов.

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