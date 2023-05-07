В Берлине частично сняли запрет на демонстрацию российских флагов

Административный суд Берлина частично снял запрет на демонстрацию российских флагов и символов на мероприятиях, проходящих в столице Германии 8 и 9 мая. Об этом пишет портал RBB24 со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Административный суд Берлина разрешил демонстрацию российских флагов и символов», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что запрет снят в частности для массового мероприятия, запланированного на 9 мая на улице 17 Июня.

Правоохранители отметили, что подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.