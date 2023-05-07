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В Киеве предупредили Зеленского словами «висит на волоске»

Президент Украины Владимир Зеленский не может выполнять стоящие перед страной задачи. Его неспособность управлять страной в условиях конфликта указывает на возможность смены власти, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил в опубликованном на YouTube видео.

В Киеве предупредили Зеленского словами «висит на волоске»
© Lenta.ru

«Зеленский уже не дотягивает до быстроты развития ситуации (…) Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — сказал он.

По его словам, Украина оказалась в тяжелом положении, в котором ее существование полностью зависит от внешнего финансирования. Если в таких условиях глава страны не справится, то ему следует уйти в отставку, так как могут начаться массовые выступления против власти. «Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», — предупредил Соскин.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США прекратят поддержку Украины в случае, если Вооруженные силы Украины потерпят поражение в потенциальном контрнаступлении.

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