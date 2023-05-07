Берлускони: лидеры многих стран перестали считаться c Европой

Лидеры многих стран перестали считаться с Европейским союзом, рассказал в интервью телеканалу Sky TG24 бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Экс-премьер пояснил, что в случае гипотетического вторжения НОАК в Италию или любое другое европейское государство, Евросоюз не смог бы предпринять необходимые меры для его отражения.

Берлускони пояснил, что в конечном итоге жителям захваченной Пекином страны пришлось бы учить китайский язык.

По его мнению, такое положение дел является следствием «несогласованной и несовершенной военной политики» европейских стран.

Государствам Европы, подчеркнул политик, следует увеличить совокупные военные расходы, усилить сотрудничество в оборонной сфере. В частности, им необходимо сформировать значительные силы быстрого реагирования.