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Берлускони: лидеры многих стран перестали считаться c Европой

Лидеры многих стран перестали считаться с Европейским союзом, рассказал в интервью телеканалу Sky TG24 бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Берлускони: лидеры многих стран перестали считаться c Европой
© globallookpress.com

Экс-премьер пояснил, что в случае гипотетического вторжения НОАК в Италию или любое другое европейское государство, Евросоюз не смог бы предпринять необходимые меры для его отражения.

Берлускони пояснил, что в конечном итоге жителям захваченной Пекином страны пришлось бы учить китайский язык.

По его мнению, такое положение дел является следствием «несогласованной и несовершенной военной политики» европейских стран.

Государствам Европы, подчеркнул политик, следует увеличить совокупные военные расходы, усилить сотрудничество в оборонной сфере. В частности, им необходимо сформировать значительные силы быстрого реагирования.

Вместе с тем, отметил Берлускони, у Европы еще остались шансы вернуть себе утраченные позиции и достойно ответить на вызовы, которые бросает планете «китайский империализм».

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