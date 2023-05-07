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На коронации британского короля Карла III заметили «смерть с косой»

«Смерть с косой» неожиданно появилась на церемонии коронации британского короля Карла III. Ее сняли на видео, а в соцсетях заявили, что это дух принцессы Дианы или королевы Елизаветы II. О мистическом случае сообщает Newsweek.

Ролик появился в TikTok. Это был фрагмент прямой трансляции церемонии.

На кадрах видно, как темная фигура в островерхом капюшоне, с предметом, похожим на косу, медленно движется в проходе Вестминстерского аббатства.

Автор подписал ролик:

«Нет, этого не может быть. Только что я видел это, это мертвец, боже мой!»

Видео получило более 3 миллионов просмотров всего за четыре часа и более 420 000 лайков и 7 000 комментариев.

Ролик вызвал у пользователей смех, иронию, ужас и мистические догадки. В комментариях они писали:

«Это так смешно».

«Это мрачный жнец» или Смерть-потрошитель».

Другие пользователи предположили, что фигура могла быть духом принцессы Дианы или королевы Елизаветы II.

Журналисты Newsweek связались с Вестминстерским аббатством. Там идентифицировали «фигуру Смерти» как служителя аббатства. Он помогает в религиозных службах, но не входит в ряды духовенства.

Вчерашняя коронация Карла стала одним из самых масштабных церемониальных мероприятий, проводимых в Британии за 70 лет. Последний раз с такой пышностью короновали королеву Елизавету II в 1953 году.

Вестминстерское аббатство было закрыто для публики за несколько недель до торжества, Интерьеры готовила огромная группа рабочих, был привлечен дополнительный персонал и помощники, чтобы обеспечить бесперебойное проведение мероприятия.

Король Карл III стал 40-м монархом, который короновался в аббатстве вместе с королевой Камиллой.

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