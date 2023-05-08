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В Берлине отменили разрешение демонстрировать российские флаги 9 мая

Высший административный суд Берлина отменил разрешение демонстрировать российские флаги и символы на мероприятиях 8 и 9 мая. Об этом сообщает Tagesschau.

В Берлине отменили разрешение демонстрировать флаги РФ 9 мая
© РИА Новости

Суд постановил, что показ и ношение флага СССР, а также георгиевских лент и георгиевских флажков также запрещены. Данное решение не может быть обжаловано.

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5 мая полиция Берлина ввела временный запрет на использование флагов России и Украины у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. При этом сообщалось, что ограничения не будут распространяться на ветеранов Второй мировой войны и дипломатов.

7 мая административный суд Берлина отменил запрет полиции. Уточнялось, что разрешение касается, в частности, мероприятия, которое планируется провести 9 мая на улице 17 Июня. Полиция обжаловала это решение.

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