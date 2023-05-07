$76.82-1.7984.91-2.09

Полиция Берлина ввела запрет на использование флагов России и Украины 8 и 9 мая у трех мемориалов

Полиция Берлина временно ввела запрет на использование флагов Российской Федерации и Украины, пишет ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В Берлине ввели запрет на использование флагов РФ и Украины 8 и 9 мая
© fbm.ru

По данным издания, ограничения будут действовать 8 и 9 мая. В эти дни нельзя будет использовать флаги России и Украины у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Данный запрет распространяется и на ветеранов Второй мировой войны, а также на дипломатов.

Помимо этого, в эти дни запрещается проводить марши, исполнять военные песни, плюс, произносить призывы, которые одобряют или прославляют проведение спецоперации России на Украине.

Представители полиции Берлина объяснили, что их шаги направлены на желание достойно почтить «память павших воинов Советской армии». По их словам, несмотря на украинский кризис, уважение к мемориалам и памяти должны быть сохранены.

«Эта война не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», — указали представители берлинской полиции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий