В Берлине ввели запрет на использование флагов РФ и Украины 8 и 9 мая

Полиция Берлина временно ввела запрет на использование флагов Российской Федерации и Украины, пишет ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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По данным издания, ограничения будут действовать 8 и 9 мая. В эти дни нельзя будет использовать флаги России и Украины у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Данный запрет распространяется и на ветеранов Второй мировой войны, а также на дипломатов.

Помимо этого, в эти дни запрещается проводить марши, исполнять военные песни, плюс, произносить призывы, которые одобряют или прославляют проведение спецоперации России на Украине.

Представители полиции Берлина объяснили, что их шаги направлены на желание достойно почтить «память павших воинов Советской армии». По их словам, несмотря на украинский кризис, уважение к мемориалам и памяти должны быть сохранены.