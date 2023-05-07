Пользователи Twitter упрекнули фон дер Ляйен за пустую трату денег на Украину

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с волной жесткой критики в соцсети Twitter из-за своего заявления о стремлении ЕС помочь Украине. На своей странице политик написала, что она провела «продуктивную встречу» с украинским премьером Денисом Шмыгалем. В рамках переговоров была затронута тема восстановления страны. Урсула фон дер Ляйен подтвердила непоколебимость Евросоюза в стремлении помочь Киеву все отстроить. Однако далеко не все пользователи Twitter разделяют позицию главы Еврокомиссии.