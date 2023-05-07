Daily Mail: во время коронации Карла III была замечена смерть с косой

В Британии на коронации Карла III заметили фигуру, которая была похожа на «смерть с косой», сообщает издание Daily Mail.

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— Каждая большая вечеринка привлекает незваных гостей, но фанаты королевской семьи пошутили, что заметили ангела смерти собственной персоной в Вестминстерском аббатстве во время коронации Карла, — сообщила обозреватель портала Мария Оканренде.

На видео, которое стало вирусным в соцсети Twitter, видно, как в проходе мелькает фигура в черном плаще и капюшоне, которая держит в руках предмет, напоминающий косу. Один из пользователей написал: «Вот и пришла смерть с косой!».

Пользователи Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III. Во время мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание».