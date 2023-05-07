В Польше рассказали, чем украинцам грозит восхваление Бандеры
Украинцы, открыто восхваляющие образ Степана Бандеры, должны быть признаны врагами народа. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.
«Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!» — считает он.
Агентство напоминает, что мнения Варшавы и Киева в отношении Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в России) в 1943 году — разнятся до сих пор, и это становится поводом для конфликта. Польские историки считают этот инцидент этнической чисткой и геноцидом. Согласно их подсчетам, в ходе тех событий погибли до 130 человек.
Варшава подчеркивает, что массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств в 1939-1945 годах совершали бандеровцы, бывшие частью ОУН-УПА.
Ранее старший политический советник американской Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро удалил свой пост в Twitter с фотографией нашивки с Бандерой после негативной реакции своего «польского друга».