В Польше рассказали, чем украинцам грозит восхваление Бандеры

«Каждый украинец, для которого Бандера — герой, ставит себя на место врага поляков, так как для нас он — антипольский преступник!» — считает он.

Агентство напоминает, что мнения Варшавы и Киева в отношении Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещенная в России) в 1943 году — разнятся до сих пор, и это становится поводом для конфликта. Польские историки считают этот инцидент этнической чисткой и геноцидом. Согласно их подсчетам, в ходе тех событий погибли до 130 человек.