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«Совпадение или замысел?»: на коронации Карла III заметили странную деталь

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.

«Совпадение или замысел?»: на коронации Карла III заметили странную деталь
© Вечерняя Москваflickr/number10gov

Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание». Пользователи Twitter под ее постом высказались по этому поводу.

«Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание», — написал один из комментаторов.

«Это могло бы стать данью уважения Барбадосу», — с иронией высказался другой.

«Совпадение или замысел?» — спросил третий.

«Довольно иронично, что королю приходится ходить по цветам Украины», — отметил пользователь.

«Что это значит? Флаг Украины используют в качестве грязного коврика», — заявил юзер.

После смерти королевы Елизаветы II новым английским правителем стал принц Чарльз (принявший тронное имя Карла III). Несмотря на то что официально он был провозглашен королем еще 10 сентября 2022 года, коронация Карла III состоялась только 6 мая 2023 года. Как проходил процесс — в материале «Вечерней Москвы».

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