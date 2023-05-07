«Совпадение или замысел?»: на коронации Карла III заметили странную деталь

Пользователи социальной сети Twitter высмеяли ковер в цветах флага Украины на коронации Карла III.

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Во время торжественного мероприятия многие обратили внимание на ковер в Вестминстерском аббатстве, который напоминал украинский флаг. Так, посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в соцсети, что «увидела там Украину и на минуту потеряла сознание». Пользователи Twitter под ее постом высказались по этому поводу.

«Повсюду есть коды и символические сообщения, если вы знаете, где искать и на что обращать внимание», — написал один из комментаторов.

«Это могло бы стать данью уважения Барбадосу», — с иронией высказался другой.

«Совпадение или замысел?» — спросил третий.

«Довольно иронично, что королю приходится ходить по цветам Украины», — отметил пользователь.

«Что это значит? Флаг Украины используют в качестве грязного коврика», — заявил юзер.