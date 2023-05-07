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Кеннеди считает, что Россия не может проиграть на Украине

Поражение России в конфликте на Украине крайне маловероятно, так как у нее есть преимущество в силе. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью All-in Podcast, передает РИА Новости.

Кеннеди считает, что Россия не может проиграть на Украине
© РИА Новости

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — подчеркнул он.

Кеннеди также заметил, что у Соединенных Штатов нет замены для уничтоженной в ходе боевых действий артиллерии, что также только сыграет российской стороне на руку.

По его словам, руководство Киева и Вашингтона всеми силами пытается скрыть «катастрофические» потери Вооруженных сил Украины, нехватку оружия, боеприпасов и живой силы. Политик считает, что ситуация на Украине оказалась «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

Агентство напоминает, что Роберт Кеннеди-младший — племянник убитого президента Джона Кеннеди, который уже не раз высказывался против военной помощи Киеву. По его словам, этого конфликта можно было бы избежать, если бы президент Владимир Зеленский до начала боевых действий пообещал, что Украина не станет вступать в НАТО.

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