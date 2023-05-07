Кеннеди считает, что Россия не может проиграть на Украине

Поражение России в конфликте на Украине крайне маловероятно, так как у нее есть преимущество в силе. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью All-in Podcast, передает РИА Новости.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. <...> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — подчеркнул он.

Кеннеди также заметил, что у Соединенных Штатов нет замены для уничтоженной в ходе боевых действий артиллерии, что также только сыграет российской стороне на руку.

По его словам, руководство Киева и Вашингтона всеми силами пытается скрыть «катастрофические» потери Вооруженных сил Украины, нехватку оружия, боеприпасов и живой силы. Политик считает, что ситуация на Украине оказалась «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.