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Кандидат в президенты Турции пообещал выслать сирийских и афганских беженцев

Кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении выслать в течение двух лет всех сирийских и афганских беженцев. Его слова приводит РИА Новости.

Кандидат в президенты Турции пообещал выслать сирийских и афганских беженцев
© Cagla Gurdogan / Reuters

Политик заявил, что намерен править совместно с вице-президентами «разумно и со знанием», не устраивая дискриминацию.

«Даю вам слово, что максимум через два года мы вышлем из Турции всех наших сирийских и афганских братьев в их родные страны», — сказал он.

В Турции 14 мая пройдут выборы главы государства и парламентские выборы. В них также примет участие действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Основным соперником политика на выборах, как ожидается, станет Кылычдароглу. Для победы необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, в противном случае пройдет второй тур выборов, он запланирован на 28 мая.

Ранее Эрдоган оценил свои шансы победить на выборах главы государства. «Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей», — отметил он.

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