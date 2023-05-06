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Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога объявлена в Киеве
© РИА Новости

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в большей части областей страны. Сигналы прозвучали также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге, объявленной в Николаевской области Украины. В Днепропетровске сообщалось о взрыве.

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