Воздушная тревога объявлена в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в большей части областей страны. Сигналы прозвучали также в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.