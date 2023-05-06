Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty Украины Владимира Зеленского, и она не поможет Киеву избежать поражения в конфликте.

Американский экс-разведчик считает, что инцидент не принес никакого результата, в первую очередь - никаких военных преимущество Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он его нападением на Россию, ответственность за которое лежит в том числе на спонсорах Киева, таких как США, НАТО и Европейский союз (ЕС).

«Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте», — заявил Риттер.

По его словам, в причастности Украины к инциденту нет никаких сомнений. Офицер в отставке также полагает, что это была открытая провокация со стороны Владимира Зеленского, за которой последует ответ Москвы.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево.