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В США назвали ошибкой Зеленского атаку на Кремль

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty Украины Владимира Зеленского, и она не поможет Киеву избежать поражения в конфликте.

В США назвали ошибкой Зеленского атаку на Кремль
© globallookpress.com

Американский экс-разведчик считает, что инцидент не принес никакого результата, в первую очередь - никаких военных преимущество Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он его нападением на Россию, ответственность за которое лежит в том числе на спонсорах Киева, таких как США, НАТО и Европейский союз (ЕС).

«Все, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий. Это не изменит того факта, что Украина проигрывает в этом конфликте», — заявил Риттер.

По его словам, в причастности Украины к инциденту нет никаких сомнений. Офицер в отставке также полагает, что это была открытая провокация со стороны Владимира Зеленского, за которой последует ответ Москвы.

О попытке беспилотников атаковать резиденцию президента России в Кремле стало известно в среду, 3 мая. В администрации главы государства отметили, что в это время президент России Владимир Путин находился в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отверг причастность Киева к атакам дронов на Кремль. По его словам, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий.

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