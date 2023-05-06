Украина заявила о готовности ввести запрет на импорт из Молдавии

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что страна готова ввести запрет на импорт из Молдавии в ответ на возможное введение Кишиневом ограничений на импорт украинских зерновых и масличных культур. Об этом сообщает «Европейская правда».

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Качка подчеркнул, что введение такого запрета уже согласовано, процесс подготовки запущен. По его словам, любое ограничение со стороны Молдавии «будет считаться крайне недружественным шагом».

Ранее сообщалось, что в Молдавии запланировали временно ограничить ввоз зерна с Украины.