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СБУ не опровергла и не подтвердила свою причастность к покушению на Прилепина

Служба безопасности Украины не опровергла и не подтвердила свою причастность к покушению на писателя Захара Прилепина. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СБУ не опровергла и не подтвердила свою причастность к покушению на Прилепина
© РИА Новости

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ (к покушению)", – говорится в сообщении.

Утром в субботу, 6 мая, в автомобиле, в котором находился писатель, произошла детонация взрывного устройства под Нижним Новгородом. Прилепин получил травмы, а водитель машины погиб. Писателя успешно прооперировали и ввели в медикаментозный сон для восстановления.

СК РФ завел уголовное дело по факту покушения на Прилепина.

Полиция задержала подозреваемого в покушении Александра Пермякова. После допроса он признался, что привел бомбу в действие дистанционно. Также он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы.

В свою очередь, в МИД РФ назвали Вашингтон и Киев ответственными за теракт против Прилепина. В министерстве указали на отсутствие реакции со стороны Штатов, отметив, что это демонстрирует реальное отношение США к таким инцидентам.

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