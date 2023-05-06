Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III
На коронации Карла III несколько военных упали в обморок. Об этом сообщает Daily Mail.
Инциденты произошли во время церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона.
«Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, когда ждали обратного шествия в Букингемский дворец», - пишет издание.
Офицера Королевского флота быстро положили на носилки после обморока на Парламентской площади. Другие солдаты оказали ему медицинскую помощь.
Всего более 4000 военнослужащих принимали участие в шествии, сопровождая короля и королеву обратно в Букингемский дворец.