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Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III

На коронации Карла III несколько военных упали в обморок. Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III
© Twitter

Инциденты произошли во время церемонии коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона.

«Солдаты, в том числе офицер Королевского флота и знаменосец, потеряли сознание, когда ждали обратного шествия в Букингемский дворец», - пишет издание.

Офицера Королевского флота быстро положили на носилки после обморока на Парламентской площади. Другие солдаты оказали ему медицинскую помощь.

В Лондоне короновали Карла III

Всего более 4000 военнослужащих принимали участие в шествии, сопровождая короля и королеву обратно в Букингемский дворец.

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