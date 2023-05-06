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Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве поменяют на трезубец

В Киеве планируют заменить герб СССР на щите «Родины-матери» украинским трезубцем. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает РИА Новости.

Герб СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве поменяют на трезубец
© РИА Новости

«Да, планируем это делать», - заявил он в эфире украинского ТВ.

По его словам, первая стадия замены советского герба на монументе «Родина- мать» уже началась. Сейчас готовится проектная документация, «чтобы понять, каким образом и как лучше снимать» герб СССР.

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Монумент «Родина-мать» (высота 102 м) был открыт в Киеве в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы. В правой руке Родина-мать держит 16-метровый меч, в левой – щит (13 на 8 метров) с гербом Советского Союза.

Меч весит 9 тонн, щит – 13. Вес всего сооружения 450 тонн.

Авторы – советские скульпторы Евгений Вучетич и Василий Бородай. Комплекс открывал генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. По расчетам советских специалистов монумент должен был простоять 150 лет.

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