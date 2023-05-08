В Швейцарии возбудили почти 30 дел за попытки обойти санкции против РФ

В Швейцарии возбудили 29 административных дел за попытки обойти санкции против России, 14 из которых уже завершены, сообщила в интервью газете Tages-Anzeiger глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.

Она уточнила, что всего было зафиксировано 130 подозрительных случаев. В 36 из них возбуждения дел удалось избежать, по 29 дела были заведены, по остальным возможным попыткам обхода санкций пока ведется расследование.

Будлигер-Артиеда также заявила, что, хотя Швейцария не является членом «Большой семерки» и Международной группы по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), страна организовала «хорошее сотрудничество на техническом уровне» с этими структурами даже без присоединения к ним. Глава SECO подчеркнула, что Швейцария продолжит и дальше «активизировать это сотрудничество».

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет в международной политике, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. Представитель SECO Эрвин Боллинджер заявил, что в рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов).