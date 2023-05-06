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В Болгарии в параде участвовала техника, в которой было отказано Украине

В центре Софии в субботу, 6 мая, прошел традиционный военный парад в честь дня Георгия Победоносца - Дня храбрости и Болгарской армии. В основном на параде была представлена техника советских и российских образцов, пишет «Российская газета».

В Болгарии в параде участвовала техника, в которой было отказано Украине
© РИА Новости

В частности, в нем участвовали истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ЗРК С-300.

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По данным газеты, Киев неоднократно требовал от Софии направить украинским военным разнообразную технику, выпущенную в Советском Союзе, в том числе, и ту, что была задействована сегодня в параде.

Так, в ноябре 2022 года, посол Украины в Софии Виталий Москаленко заявил, что Украине «крайне необходимы все вооружения, которыми располагает Болгария со времен СССР».

Болгарские официальные лица, в свою очередь, неоднократно делали заявления о том, что София исключает поставки ВСУ поставки вооружений и военной техники.

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