В центре Софии в субботу, 6 мая, прошел традиционный военный парад в честь дня Георгия Победоносца - Дня храбрости и Болгарской армии. В основном на параде была представлена техника советских и российских образцов, пишет «Российская газета».

В частности, в нем участвовали истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ЗРК С-300.

По данным газеты, Киев неоднократно требовал от Софии направить украинским военным разнообразную технику, выпущенную в Советском Союзе, в том числе, и ту, что была задействована сегодня в параде.

Так, в ноябре 2022 года, посол Украины в Софии Виталий Москаленко заявил, что Украине «крайне необходимы все вооружения, которыми располагает Болгария со времен СССР».