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В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки

Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки
© РИА Новости

"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия", - сказал он.

22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ указывали, что дальнейшее решение по продлению сделки будет зависеть от переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятия запрета на доступ в порты, возобновления работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил 6 мая, что Москва по-прежнему недовольна прогрессом по вопросу экспорта российской сельхозпродукции.

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