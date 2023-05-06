В Молдавии отказались воздать воинские почести борцам с фашизмом

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести бойцам Красной армии, погибшим в борьбе с фашизмом. Об этом сообщил руководитель поискового движения Молдавии Алексей Петрович, передает РИА Новости.

Он рассказал, что на воинском кладбище мемориала «Шерпенский плацдарм» 7 мая захоронят героев-освободителей Молдавии от фашизма. Останки 23 бойцов нашли во время поисковых работ.

По закону власти должны воздать им воинские почести. Провожать бойцов в последний путь обязаны салютная команда, почетный караул и военный оркестр.

Однако власти отказались выделять салютную команду, оркестр и караул из 25 человек. Минобороны согласно только на трех караульных, но похоронить столько бойцов с их помощью невозможно.

Чтобы мероприятие не сорвалось, поисковое движение Молдавии обратилось ко всем ветеранам республики, имеющим право ношения военной формы. Их просят приехать 7 мая в Шерпены и встать в Почетный караул у могил павших героев.

«Думаю, что в нашей стране есть люди, у которых имеется совесть, офицерская честь, достоинство, и они помогут нам похоронить героев достойно», - сказал Петрович.

Он добавил, что поисковики три раза обращались в минобороны с просьбой воздать почести героям в 2022 году, но не получали ответа. Несмотря на это, воинам-освободителям отдадут последнюю дань со всеми полагающимися почестями.