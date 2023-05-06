NYT: США устроили Украине критическую проверку в борьбе с Россией

Киев лишится западной военной помощи, если не оправдает ожиданий США и союзников по поводу «контрнаступления». Об этом сообщает газета The New York Times.

«Украина испытывает огромное давление со стороны своих западных покровителей. США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, могут ли их подготовка, оружие и боеприпасы (срочно доставленные в страну в последние месяцы) привести к значительным успехам Киева», - пишет издание.

Отмечается, что если Киев не оправдает ожиданий, он «рискует потерять поддержку Запада».

Именно из-за этого сейчас беспокоятся Зеленский и его окружение.

Киевский режим понимает, что его «часы тикают», пишет газета. Отмечается, что на этой неделе украинский министр обороны Резников заявил, что ожидание контрнаступления ВСУ на Западе переоценено и перегрето».

Также нельзя забывать, что украинские власти зависят от победителя грядущих выборов в США.

Судьба киевского режима зависит не только от боевой мощи и изобретательности, но и от противостояния «воли Кремля и Запада». Выиграет сторона, которая сумеет собрать больше политической, экономической и промышленной мощи.