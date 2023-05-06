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Глава МИД Китая обвинил США в страданиях народа Афганистана

Китайские власти призывают к ответственности Соединенные Штаты, которые стали главной причиной многолетних бедствий афганского народа. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

Глава МИД Китая обвинил США в страданиях народа Афганистана
© globallookpress.com

"Мы также обращаемся с призывом к стране [США], которая в первую очередь причастна к страданиям афганского народа, чтобы она понесла ответственность", - сказал он на пресс-конференции в Исламабаде.

По словам Цинь Гана, виновники хаоса в Афганистане "должны уделять больше внимания продвижению мира, развитию и улучшению благосостояния". Он напомнил, что вместо поддержки Вашингтон заморозил банковские активы, принадлежащие афганскому народу, усугубляя его тяжелое положение односторонними санкциями.

"Беды народа Афганистана затянулись на многие годы и крайне важно, чтобы мировое сообщество предприняло конкретные шаги для облегчения этих страданий", - подытожил глава МИД Китая.

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